Грузовик Dragon отстыковался от МКС
Космический грузовик Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился на Землю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NASA.
Отстыковка корабля SpaceX Dragon от модуля «Гармония» произошла в 16.43 мск. Падение грузовика в Тихий океан должно произойти около 22.00 мск. Возвращение Dragon на Землю было перенесено со 2 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения.
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Грузовик доставит на Землю около двух тонн образцов, полученных в результате научных экспериментов и исследований.
Dragon был отправлен к станции 3 апреля.
Ранее сообщалось, что космический грузовик «Прогресс МС-07» свели с орбиты.