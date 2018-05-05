Грузовик Dragon отстыковался от МКС

Космический грузовик Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился на Землю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NASA.

Отстыковка корабля SpaceX Dragon от модуля «Гармония» произошла в 16.43 мск. Падение грузовика в Тихий океан должно произойти около 22.00 мск. Возвращение Dragon на Землю было перенесено со 2 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения.

Реклама

Грузовик доставит на Землю около двух тонн образцов, полученных в результате научных экспериментов и исследований.

Dragon был отправлен к станции 3 апреля.

Ранее сообщалось, что космический грузовик «Прогресс МС-07» свели с орбиты.