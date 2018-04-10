Илон Маск показал корпус нового космического корабля SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото основной части корпуса нового межпланетного космического корабля BFR.

Фото многоцелевой ракеты были размещены в Instagram Макса. Рядом с BFR также для сравнения размера поместили автомобиль Tesla.

Ранее сообщалось, что Маск на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии рассказал о проекте новой транспортной системы, с помощью которой будет возможно доставлять людей на Марс для его колонизации.

На презентации Маск представил проект новой ракеты, пока носящей кодовое название BFR. Длина новой ракеты составит 109 м, на ней будет установлен 31 двигатель.