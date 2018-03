NASA опубликовало фото бури на Юпитере

Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере. Об этом сообщается в твиттере агентства.

Фото было сделано автоматической межпланетной станцией Juno («Юнона»), которая работает на орбите Юпитера. На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.

Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с планетой. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

