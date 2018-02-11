Источник назвал причину отмены запуска «Союза» с Байконура
По словам источника в ракетно-космической отрасли, причиной отмены запуска космического грузовика «Прогресс-МС08» с Байконура могла стать нештатная работа системы управления ракеты-носителя, передает «Интерфакс».
«Предположительно, причиной нештатной ситуации стали проблемы в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1А», — сказал он.
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По его словам, источник проблемы может быть скрыт в ошибке компьютера системы управления.
Ранее сообщалось, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» был отменен.