В Китае найдена шкатулка с останками Будды

В Китае найдена тысячелетняя керамическая шкатулка с прахом Будды Шакьямуни – по крайней мере, именно так гласит надпись на шкатулке. На нее около пяти лет назад наткнулись местные жители во время ремонта дорог. О находке ранее сообщалось в китайских журналах, теперь же информация была опубликована в журнале Chinese Cultural Relics, кратко о находке сообщает портал Live Science.

«Монахи Юнжань и Чжимин из Школы Лотоса, служившие в храме Манджушри при монастыре Лунсин в префектуре Цзинчжоу, собрали более 2000 фрагментов шариры (кристаллизовавшихся останков после кремации), зубов и костей Будды, и закопали их в зале храма», – утверждается в тексте на шкатулке.

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Нельзя с уверенностью сказать, действительно ли фрагменты костей принадлежат человеку, ставшему ключевой фигурой буддизма и умершему около 2500 лет назад. Однако кроме них археологи из Института культурного наследия и археологии провинции Ганьсу нашли также 260 двухметровых статуй Будды, бодхисаттв (ищущих просветления), архатов (нашедших просветление) и буддистских божеств, имеющих культурное и историческое значение не зависимо от происхождения останков.

Археологи не выдвигают предположений о том, кому на самом деле могли принадлежать останки и не уверены, что они были захоронены одновременно со статуями – в тексте на шкатулке статуи не упоминаются.