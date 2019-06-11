Будет ли война с НАТО? ВДВ России идут на Приштину. ОНЛАЙН

Колонна российских военнослужащих – 206 человек на 15 БТР, 30 грузовиках и 5 автомашинах УАЗ с пятисуточным запасом сухого пайка выдвинулась из района постоянной дислокации российской миротворческой бригады близ боснийского города Тузла в сторону югославской границы. Им предстояло преодолеть около 620 км.
Итак, у нас 11 июня 1999 года. Начальник Генштаба генерал Анатолий Квашнин позвонил Борису Ельцину и доложил о плане. Президент план одобрил, расценив его как «правильный и сильных ход». Только после этого Квашнин сообщил о плане министру обороны Игорю Сергееву.
Идея использовать миротворцев из Боснии принадлежала Виктору Заварзину, получившему за успешное проведение косовской операции звание генерал-полковника. С октября 1997 года этот военный представлял Россию в НАТО, а в марте 1999-го из-за начавшихся бомбардировок Югославии был отозван из Брюсселя. Заварзину было поручено возглавить марш-бросок. Начало операции Генштаб ВС РФ назначил на 11:30 11 июня.
Пока в российском МИДе продолжались переговоры с заместителем госсекретаря США Строубом Тэлботтом, в российском Генштабе шла напряженная работа: готовился план молниеносной передислокации 200 десантников из Боснии в Косово и упреждающее занятие аэродрома «Слатина» в столице края Приштине (НАТО не подвергало его бомбардировкам, рассчитывая использовать для своих военно-транспортных самолетов, а также для дислокации командования английских миротворцев). В дальнейшем здесь, по плану генералов, должны были приземлиться российские военно-транспортные Ил-76 с несколькими тысячами десантников из Пскова, Рязани и Иванова.
Газета «Коммерсант» писала о подготовке операции по занятию «Слатины» следующее: «Российский генералитет, выражавший в последнее время открытое недовольство позицией МИДа и спецпредставителя президента РФ на переговорах с Западом, решил взять инициативу в свои руки. Как стало известно Ъ, в конце прошлой недели в условиях максимальной секретности группа из двух десятков высокопоставленных офицеров Генштаба разработала альтернативный план решения косовской проблемы. «Действовать быстро и решительно, учитывая уроки второй мировой войны — победителей не судят» — так сформулировал тактику действий один из авторов плана».
Прелюдией к рейду десантников послужила операция группы из 18 военнослужащих во главе с майором ГРУ Юнус-беком Евкуровым – им было приказано скрытно проникнуть на территорию Косова, взять под контроль аэропорт «Слатина» и удерживать его до прибытия основных сил российского контингента. Подробности операции до сих пор засекречены. Одну из ее интерпретаций в нынешнем году можно лицезреть в фильме «Балканский рубеж»: там командира спецподразделения, в котором угадывается Евкуров, сыграл известный актер Гоша Куценко.
20 лет назад батальон российских десантников, расквартированный в Боснии для выполнения миротворческой миссии, совершил стремительный марш-бросок на Приштину и овладел аэропортом «Слатина», деятельно вмешавшись в войну НАТО против Югославии. В России успех операции сочли за большую победу. Рейд бойцов ВДВ в полыхающее войной Косово явился полной неожиданностью не только для лидеров стран Запада, но и для большинства представителей российского правительства: помимо президента Бориса Ельцина, в план были посвящены всего несколько генералов. «Газета.Ru» вспоминает один из последних триумфов отечественной армии в XX веке.