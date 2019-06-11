Будет ли война с НАТО? ВДВ России идут на Приштину. ОНЛАЙН

20 лет назад батальон российских десантников, расквартированный в Боснии для выполнения миротворческой миссии, совершил стремительный марш-бросок на Приштину и овладел аэропортом «Слатина», деятельно вмешавшись в войну НАТО против Югославии. В России успех операции сочли за большую победу. Рейд бойцов ВДВ в полыхающее войной Косово явился полной неожиданностью не только для лидеров стран Запада, но и для большинства представителей российского правительства: помимо президента Бориса Ельцина, в план были посвящены всего несколько генералов. «Газета.Ru» вспоминает один из последних триумфов отечественной армии в XX веке.