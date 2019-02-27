Шестеро в «Союзе»: Роскосмос стартовал с Куру. LIVE

Нынешний же пуск также осуществляется в интересах иностранных заказчиков – на этот раз компании OneWeb. Сегодня в космос отправятся сразу шесть ее спутников – это первая ласточка в создании группировки из большого количества аппаратов, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. И, поскольку для запуска первой партии спутников была выбрана проверенная десятилетиями российская ракета «Союз», от нынешнего пуска зависит многое – не только судьба аппаратов, но и надежность российских ракет для иностранных заказчиков.