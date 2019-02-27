Шестеро в «Союзе»: Роскосмос стартовал с Куру. LIVE

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Интересно, что за стартом российской ракеты следит известный «ракетчик», миллиардер Ричард Брэнсон, сидящий в первом ряду зрителей в зале для гостей.
Есть отделение третьей ступени! Это произошло где-то над Бермудскими островами. Спутники выводятся на полярную орбиту.
Семь минут после старта, есть отделение головного обтекателя.
Есть отделение боковых ступеней первой ступени! Наблюдающие на земле видят их отделение как знаменитый крест Королева:
Есть старт ракеты! Носитель взмывает в вечернее небо!
«Key on start» — говорит ведущая англоязычной трансляции. Идет обратный отсчет времени.
Все готово к запуску, до него 9 минут!
«В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия», — сказал тогда источник РИА «Новости». Этот инертный газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей. Впрочем, проблему удалось решить тогда на месте с участием специалистов НПО Лавочкина, прибывших из Москвы.
Подготовка к нынешнему пуску также была непростой, и скорее нервной. Еще бы – по техническим причинам, связанным с готовностью российской ракеты дату старта приходилось переносить как минимум дважды. Так, запуск в назначенную дату (20 февраля) оказался под вопросом в конце января, когда в разгонном блоке «Фрегат была обнаружена трещина. Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовке на космодроме Куру.
Спутники были доставлены на космодром еще в конце января.
Нынешний же пуск также осуществляется в интересах иностранных заказчиков – на этот раз компании OneWeb. Сегодня в космос отправятся сразу шесть ее спутников – это первая ласточка в создании группировки из большого количества аппаратов, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. И, поскольку для запуска первой партии спутников была выбрана проверенная десятилетиями российская ракета «Союз», от нынешнего пуска зависит многое – не только судьба аппаратов, но и надежность российских ракет для иностранных заказчиков.
Этот запуск – второй для российских ракет в начавшемся году, первый состоялся неделю назад, когда ракета «Союз» вывела на орбиту египетский спутник дистанционного зондирования Земли, собранный взамен сломавшегося. Тот запуск прошел с замечаниями, однако, суда по сообщениям Роскосмоса, аппарат выведен на заданную орбиту.
Ракета «Союз-СТ» российская, однако запускают ее не с территории России, и даже не с Байконура – старт состоится 00:37 мск 28 февраля космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот космодром эксплуатируется Европейским космическим агентством и французским Национальным центром космических исследований. Так как космодром находится на широте всего 5°, он представляет собой почти идеальный старт для геостационарных спутников.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru», этой ночью мы предлагаем вам вместе последить за важным пуском российской ракеты «Союз», внимание к которому приковано не только в России, но и на западе.