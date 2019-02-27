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Шестеро в «Союзе»: Роскосмос стартовал с Куру. LIVE

Старт «Союза» с интернет-спутниками OneWeb. Онлайн

Ракета «Союз» запустила первые шесть спутников OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане. За важным историческим запуском «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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00:57

Интересно, что за стартом российской ракеты следит известный «ракетчик», миллиардер Ричард Брэнсон, сидящий в первом ряду зрителей в зале для гостей.

00:49

Есть отделение третьей ступени! Это произошло где-то над Бермудскими островами. Спутники выводятся на полярную орбиту.

00:46

Семь минут после старта, есть отделение головного обтекателя.

00:43

Есть отделение боковых ступеней первой ступени! Наблюдающие на земле видят их отделение как знаменитый крест Королева:

00:41

00:38

Есть старт ракеты! Носитель взмывает в вечернее небо!

00:35

«Key on start» — говорит ведущая англоязычной трансляции. Идет обратный отсчет времени.

00:28

Все готово к запуску, до него 9 минут!

00:25

«В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия», — сказал тогда источник РИА «Новости». Этот инертный газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей. Впрочем, проблему удалось решить тогда на месте с участием специалистов НПО Лавочкина, прибывших из Москвы.

00:17

Подготовка к нынешнему пуску также была непростой, и скорее нервной. Еще бы – по техническим причинам, связанным с готовностью российской ракеты дату старта приходилось переносить как минимум дважды. Так, запуск в назначенную дату (20 февраля) оказался под вопросом в конце января, когда в разгонном блоке «Фрегат была обнаружена трещина. Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовке на космодроме Куру.

00:03

Спутники были доставлены на космодром еще в конце января.

23:55

Нынешний же пуск также осуществляется в интересах иностранных заказчиков – на этот раз компании OneWeb. Сегодня в космос отправятся сразу шесть ее спутников – это первая ласточка в создании группировки из большого количества аппаратов, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. И, поскольку для запуска первой партии спутников была выбрана проверенная десятилетиями российская ракета «Союз», от нынешнего пуска зависит многое – не только судьба аппаратов, но и надежность российских ракет для иностранных заказчиков.

23:47

Этот запуск – второй для российских ракет в начавшемся году, первый состоялся неделю назад, когда ракета «Союз» вывела на орбиту египетский спутник дистанционного зондирования Земли, собранный взамен сломавшегося. Тот запуск прошел с замечаниями, однако, суда по сообщениям Роскосмоса, аппарат выведен на заданную орбиту.

23:33

Ракета «Союз-СТ» российская, однако запускают ее не с территории России, и даже не с Байконура – старт состоится 00:37 мск 28 февраля космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот космодром эксплуатируется Европейским космическим агентством и французским Национальным центром космических исследований. Так как космодром находится на широте всего 5°, он представляет собой почти идеальный старт для геостационарных спутников.

23:30

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru», этой ночью мы предлагаем вам вместе последить за важным пуском российской ракеты «Союз», внимание к которому приковано не только в России, но и на западе.