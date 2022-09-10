Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названы лучшие актеры Венецианского кинофестиваля 21:27
Мама нападающего ЦСКА Гайча провела беседу с тренером команды Федотовым 21:20
Politico: США дадут истощенным союзникам в Восточной Европе гранты для покупки... 21:18
Кадыров назвал «чушью» заявления об отступлении из Соледара 21:17
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустила рейсы в Шереметьево 21:09
Посол ЛНР в России заявил о контроле союзных войск над всей территорией... 20:58
Ученые обнаружили труп самой редкой змеи Северной Америки, погибшей по неожиданной... 20:58
МИД Ирана обвинил Европу в подталкивании переговоров по ядерной сделке... 20:57
Вице-премьер Молдавии выразил опасения о прекращении поставок газа со стороны... 20:49
Экс-футболист сборной Турции Кабзе охарактеризовал Дзюбу словом «качество» 20:48
Фото

Карл III — король Великобритании. Он ждал 50 лет

10 сентября Карла III, старшего сына умершей в четверг королевы Великобритании Елизаветы II, официально объявили королем. Публичную прокламацию об этом зачитали в субботу с балкона Сент-Джеймсского дворца в центре Лондона. Соответствующий документ ранее был подписан на собрании Совета престолонаследия.

Утверждение короля — формальность или, как ее называют, «конституционная необходимость», фактически 73-летний принц Чарльз стал королем в тот момент, когда на 97-м году жизни умерла его мать. В знак признания монарха приспущенные после смерти королевы флаги были подняты. Отряд Его Величества королевской конной артиллерии начал салют из 41 залпа в Гайд-парке. Спустя сутки прокламация также будет оглашена в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

С 9 сентября в Великобритании объявлен национальный траур, который продлится до дня похорон Елизаветы II — 19 сентября. Коронация Карла III пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не названа.

Полное имя нового короля Великобритании при рождении — Чарльз Филипп Артур Георг. Однако, по историографической традиции, сложившейся в России, европейские монархи именуются согласно правилам латинского языка. Поэтому принц Уэльсский Чарльз, взойдя на престол, в русской транскрипции стал королем Карлом III, хотя сам он не менял имени. Он также является верховным правителем Церкви Англии и главой Содружества Наций, в которое входят 15 стран.

Фотографии Карла III, ставшего королем в 73 года, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 199-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 199-й день
«Ракеты С-300 и С-400 работают быстрее, чем ATACMS»
Полковник Ходаренок рассказал, как бороться с комплексами HIMARS с ракетами ATACMS
Запустил колесо обозрения, выступил на концерте: как Путин отметил День города Москвы
Путин заявил, что погибшие в ходе спецоперации военные отдали жизнь за Россию
Песков заявил о «сдвиге вправо» военных совещаний в Сочи
Кадыров назвал «чушью» заявления об отступлении из Соледара
В «Союзмультфильме» отреагировали на смерть создателя мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
Названа предварительная причина пожара в ТЦ в Уфе
Новости и материалы
Мама нападающего ЦСКА Гайча провела беседу с тренером команды Федотовым
Politico: США дадут истощенным союзникам в Восточной Европе гранты для покупки оружия
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустила рейсы в Шереметьево
Посол ЛНР в России заявил о контроле союзных войск над всей территорией республики
Ученые обнаружили труп самой редкой змеи Северной Америки, погибшей по неожиданной причине
МИД Ирана обвинил Европу в подталкивании переговоров по ядерной сделке к провалу
Вице-премьер Молдавии выразил опасения о прекращении поставок газа со стороны «Газпрома»
Экс-футболист сборной Турции Кабзе охарактеризовал Дзюбу словом «качество»
Власти Запорожской области ввели запрет на ввоз коммерческих грузов с Украины
Полузащитник «Краснодара» Сперцян назвал убийством судейство в матче с ЦСКА
Москва продолжит праздновать с размахом юбилей
Экс-чемпион UFC Макгрегор анонсировал третий бой против Диаса
Валя Карнавал публично поздравила Долину с днем рождения после скандала на шоу Галкина
Президент Болгарии: власти страны не намерены принимать жестких мер по экономии энергии
В Москве в День города открыли основной участок МСД
ЕК: ЕС начал оценку закона о снижении инфляции в США на предмет нарушения требований ВТО
«Ъ» сообщил о трудностях россиян с возвратами средств за отмененные рейсы за рубеж
Все новости
Юристу Пашаеву вернули статус адвоката. Ефремов обвинял его в подкупе свидетелей
Защищавший Ефремова Пашаев вернул себе адвокатский статус
«Я, Карл III, божией милостью король». Принц Чарльз дал клятву в прямом эфире
Карл III официально стал королем Великобритании, но коронация будет позже
«Внезапно открыли огонь». На границе с Украиной ищут «Газель» с диверсантами
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на росгвардейцев в Курской области
«Оттуда точно все сбегут». Каких майнеров энергетический кризис оставит без денег
Владимир Смеркис из Binance рассказал, кто пострадает первым при переделе рынка майнинга
Западные страны запретят морские перевозки российской нефти. С одним условием
В Минфине США назвали сроки и цели введения потолка цен на российскую нефть
«Хотела сделать из дочери вундеркинда и лишила ее детства»: истории об ошибках родителей
Шестеро родителей поделились примерами ошибок в воспитании, которые совершили по неопытности
От «Квартета И» до Ксении Собчак: Максиму Виторгану — 50
«Своя квартира в Москве еще не дает уроженцам Саратова права называться москвичами»
Домохозяйка из Москвы – о квартирном вопросе и столичном снобизме
«Завтра будет хуже». США пригрозили новыми санкциями для тех, кто поддерживает политику Кремля
Госдеп пообещал новые санкции против россиян, поддерживающих позицию властей РФ
Карл III впервые обратился к нации как король Великобритании. Главное из выступления
Король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским
Смотря кто закончит бой: в НАТО назвали два варианта развития спецоперации
Генсек НАТО Столтенберг заявил о размещении новых сил альянса на границе с Россией
«Надеюсь получить скидку». Эрдоган обсудил с Путиным цены на газ для Турции
Президент Турции Эрдоган надеется получить скидку на российский газ после разговора с Путиным
Стягивание «Ураганов» и жестокие бои: как ВС России удерживают линию обороны под Харьковом
Глава Харьковской области заявил, что союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть