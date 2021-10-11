Евросоюз ввел новые санкции против восьми россиян

Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него восемь человек, в том числе начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

«Совет считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Совет ЕС продлил на год персональные санкции за распространение и применение химического оружия.

Продление вступит в силу не позднее 16 октября и будет действовать до 16 октября 2022 года.

Санкционный список по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Люди из списка не могут въезжать на территорию ЕС и иметь там активы. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.

В настоящее время под санкциями за химоружие находятся 15 физлиц, пятеро из них связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным. Также в список включены две организации — сирийская и российская.