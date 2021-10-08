Премьер-министр Мали признался, что знает русский язык

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что знает русский язык, поскольку учился в России. Об этом политик рассказал в интервью РИА «Новости».

«Мой русский не очень чистый. Я уехал из Москвы 31 год назад, но я думаю, что русскоговорящие понимают, что я хочу сказать», — отметил Маига в разговоре с журналистом.

Он добавил, что после долгих лет без практики ему, порой, не хватает словарного запаса, но признался, что рассчитывает на возможность в ближайшем будущем практиковать русский язык.

Он добавил, что считает Россию надежным партнером и подчеркнул, что сейчас во главе республики находится «группа патриотов, которые хотят вернуть Мали суверенитет и достоинство».

Ранее сообщалось, что Россия поставит Мали четыре боевых вертолета Ми-171, оружие и амуницию. Вместе с боевыми машинами республика купила комплект вооружения и боеприпасов.