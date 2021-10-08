МИД России пригрозил высылкой обвиненным в краже сотрудникам дипмиссии США

МИД России направил в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже вещей у гражданина России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

В министерстве подчеркнули, что в случае отказа от снятия иммунитета сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию России.

Ранее сообщалось, что троих административно-технических сотрудника посольства США в Москве подозревают в похищении рюкзака у мужчины в одном из баров города.

В ходе расследования были изучены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели. Полицейские установили, что к краже могут быть причастны административно-технические сотрудники посольства США в Москве в возрасте от 21 до 26 лет. Все они являются военнослужащими корпуса морской пехоты.

Чтобы провести необходимые следственные действия, МВД России инициировало через Министерство внутренних дел направление в адрес посольства США в Москве ноты с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета.