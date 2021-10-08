В МИД Франции назвали атакой на ЕС решение Польши о превосходстве ее конституции

Государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал атакой на Евросоюз объявление Конституционным судом Польши приоритета ее основного закона над нормами сообщества.

«Польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза», — сказал он в эфире BFMTV, отметив, что существует риск выхода Польши из ЕС де-факто.

Бон считает, что собственные правила страны не могут быть важнее общих условий контракта.

«Это отнюдь не технический, а юридический, политический вопрос, и это встраивается в длинную хронику провокаций в отношении Евросоюза», — добавил он.

По словам госсекретаря, Варшава рискует лишиться финансовой помощи ЕС, если откажется выполнять правила сообщества. Также он напомнил, что никто не принуждает к членству в Евросоюзе и можно из него выйти, как сделала это Великобритания.

Днем ранее Конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами Европейского союза. В Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.