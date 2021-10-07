Москва считает, что AUKUS создает угрозу договоренностям по ядерному оружию

Новое партнерство США, Великобритании и Австралии (AUKUS) угрожает режиму ядерного нераспространения и может привести к появлению ядерной инфраструктуры в Австралии, считает глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермаков. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже сейчас очевидным является то, что такое партнерство не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Создаются потенциальные риски использования еще одного неядерного государства для развертывания объектов военной ядерной инфраструктуры ядерных государств. Это увеличивает уровень международной нестабильности и противоречит задачам сокращения арсеналов ядерного оружия», — следует из заявления дипломата.

Ермаков отметил, что строительство атомных подлодок неядерным государством не запрещено ДНЯО, но может негативно сказаться на имплементации гарантий МАГАТЭ.

В сентябре США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Первой инициативой в рамках нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что партнерство AUKUS является еще одним военным блоком, направленным против России и Китая. По словам секретаря Совбеза РФ, США ради усиления контроля над перспективным регионом, ставят под удар всю «архитектуру безопасности в Азии».