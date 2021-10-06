В МИД усомнились в словах НАТО о диалоге после сокращения российской миссии

Решение НАТО о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя показывает истинную ценность заявлений о важности деэскалации отношений с Россией. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», — сказал он.

Ранее стало известно, что НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.

В последний раз российских дипломатов высылали после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. Тогда Великобритания выслала 23 сотрудника российской дипмиссии, следом за ней аналогичные действия предприняли правительства США, Канады, Франции, Германии и ряда других стран. НАТО сократило штат российских сотрудников при альянсе с 30 до 20.