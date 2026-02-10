Размер шрифта
«Ему будет нелегко»: в Госдуме ответили на сообщения об ограничении Telegram

Депутат Матвейчев: если Telegram не будет соблюдать законы РФ, ему будет нелегко
Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

В России не желают «закрытий ради закрытий», однако мессенджер Telegram должен соблюдать российское законодательство, в противном случае «ему будет нелегко». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Никто не хочет никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать, но если Telegram не будет выполнять российские законы ему будет нелегко», — подчеркнул он.

По словам Матвейчева, на данный момент идет «непростой переговорный процесс» с российским подразделением мессенджера, на фоне которого в Telegram выразили готовность соблюдать законодательство РФ.

«Когда технически будет найдено решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — подытожил он.

В конце января депутат Госдумы Сергей Боярский сообщал, что на мессенджеры WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram накладывают ограничения из-за нарушения норм, а не «из вредности».

Ранее в Госдуме заявили, что полная блокировка WhatsApp возможна в России до конца 2026 года.
 
