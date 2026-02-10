Размер шрифта
Захарова объяснила покушение на генерала Алексеева

Захарова: покушение на Алексеева является актом терроризма со стороны Киева
Сергей Гунеев/РИА Новости

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева является актом терроризма со стороны Киева. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередной акт терроризма, экстремизма, который проявляет киевский режим тогда, когда понимает в очередной раз, что на поле боя нет никаких перспектив для него», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что покушение на Алексеева также является частью гибридной войны, реализуемой на деньги стран Запада. По ее словам, одной из целей подобных действий служит срыв мирных переговоров.

Утром 6 февраля на Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан его подельник Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил язык жестов исполнителя покушения на Алексеева.
 
