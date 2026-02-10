Размер шрифта
Виктория Боня пожаловалась на связки: «Парализует»

Блогерша Боня сообщила, что у нее появились проблемы со связками после тренировок
Асатур Есаянц/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Telegram-канале, что у нее появились проблемы со связками после возобновления тренировок.

Боня записала ролик после того, как взобралась на гору. Телеведущая похвасталась, что побила свой личный рекорд. Она поднялась туда за 39 минут с рюкзаком весом в десять килограмм.

«Но немножечко, конечно, по дороге вниз связочки-то возле коленок опять начинают о себе напоминать. И это ты идешь 40 минут, а когда ты идешь 10 часов вниз, там просто как это парализует. Связки опять начали вылезать. Ну ничего, время есть, я их потренеру. Буду сейчас массировать», — поделилась блогерша.

19 мая Виктория Боня покорила гору Эверест. Она поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки.

9 сентября Боня призналась, что заплатила $160 000 (около 12 900 000 рублей по курсу на август 2025 года) за организацию экспедиции, страховку, проживание в большой палатке и услуги гида. В этой сумме она не учла другие траты. К примеру, стоимость перелета, экипировки и других расходов.

Ранее Боня отругала дочь за крупные траты.
 
