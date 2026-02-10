Соучастницу покушения на генерала Алексеева объявили в международный розыск

Сбежавшую из России соучастницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявили в международный обыск. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сегодня Замоскворецкий суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о заочном аресте Серебрицкой.

«Объявлена в международный розыск», — цитирует следователя корреспондент агентства.

По предварительным данным, фигурантка скрылась на территории Турции.

В спецслужбе сообщили, что соучастница преступления Зинаида Серебрицкая до 2020 года являлась гражданкой Украины и носила фамилию Антонюк. Фигурантка родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской (Луганской) области Украинской СССР и была прописана в ЛНР, у нее было российское гражданство.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения Любомира Корбу, гражданина России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

