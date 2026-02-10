Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

В Госдуме призвали запретить шринкфляцию

Депутат Чернышов призвал пресечь практику скрытого подорожания продуктов
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил пресекать скрытое подорожание товаров через шринкфляцию — когда производители и ретейлеры незаметно для потребителя уменьшают вес, объем или количество продукта в знакомой упаковке, при этом цена остается прежней или даже растет. Подобная практика является недопустимой, подчеркнул политик, его слова приводит Life.ru.

Депутат отметил, что направил официальное обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением законодательно пресекать шринкфляцию, так как это обман покупателя, который вправе получать полную и честную информацию о товаре.

Чернышов подчеркнул, что подобным образом продавцы наживаются на невнимательности покупателей, которые часто не смотрят на обратную сторону упаковки и поэтому переплачивают за товар. Некоторые недобросовестные производители, по словам депутата, специально добавляют в упаковку больше воздуха или даже ухудшают качество продукции.

В качестве упреждающей меры Чернышов предлагает обязать продавцов размещать на лицевой стороне упаковки предупреждающую надпись. Ретейлерам в этом случае следует устанавливать на полке рядом с такими товарами заметную табличку (стикер), заключил депутат.

До этого сообщалось, что россияне теряют более 1 трлн рублей в год из-за уловок магазинов со скрытым повышением цен.

Ранее экономист предупредил, что упаковки продуктов в России станут еще меньше в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!