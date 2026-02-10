В Госдуме призвали запретить шринкфляцию

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил пресекать скрытое подорожание товаров через шринкфляцию — когда производители и ретейлеры незаметно для потребителя уменьшают вес, объем или количество продукта в знакомой упаковке, при этом цена остается прежней или даже растет. Подобная практика является недопустимой, подчеркнул политик, его слова приводит Life.ru.

Депутат отметил, что направил официальное обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением законодательно пресекать шринкфляцию, так как это обман покупателя, который вправе получать полную и честную информацию о товаре.

Чернышов подчеркнул, что подобным образом продавцы наживаются на невнимательности покупателей, которые часто не смотрят на обратную сторону упаковки и поэтому переплачивают за товар. Некоторые недобросовестные производители, по словам депутата, специально добавляют в упаковку больше воздуха или даже ухудшают качество продукции.

В качестве упреждающей меры Чернышов предлагает обязать продавцов размещать на лицевой стороне упаковки предупреждающую надпись. Ретейлерам в этом случае следует устанавливать на полке рядом с такими товарами заметную табличку (стикер), заключил депутат.

До этого сообщалось, что россияне теряют более 1 трлн рублей в год из-за уловок магазинов со скрытым повышением цен.

Ранее экономист предупредил, что упаковки продуктов в России станут еще меньше в 2026 году.