Гарик Харламов задолжал налоговой полмиллиона рублей

Бизнес Гарика Харламова по доставке продуктов питания задолжал налоговой более полумиллиона рублей. «Газета.Ru» узнала из открытых данных, что «Хот Дог Бульдог» должен выплатить 577 тысяч рублей.

Компания ООО «Хот Дог Бульдог» была зарегистрирована в 2021 году. Гарик Харламов является одним из учредителей. Согласно информации сервиса «Прозрачный бизнес», задолженность по пеням и штрафам у фирмы числится с ноября прошлого года и пока ее не погасили. Также небольшие недоимки по пеням есть и у других компаний резидента Comedy Club. ООО «УК БУЛЬДОГ» не выплатила ФНС 110 рублей, а ООО «Невские мелодии» — 34 рубля.

В конце 2025 года Гарик Харламов попал в список должников ФССП. «Газета.Ru» обнаружила у юмориста штраф в размере 3 тысяч рублей. Предположительно, акт об административном правонарушении был составлен за неправильную парковку в Москве.

До этого Харламов накопил штрафов на сумму 275 тысяч рублей. СМИ сообщали, что он превышал скорость, парковался в неположенных местах, не соблюдал требования знаков и не оплачивал проезд по платной дороге.

