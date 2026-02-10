В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о Православии

Изложенная в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» идея главы спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанта Апти Алаудинова о том, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога, неприемлема для вторых. Об этом заявил глава Синодального миссионерского отдела (СМО) архиепископ Савва (Тутунов) в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что человек, который называет себя христианином и одновременно исповедует озвученную Алаудиновым «идеологию», вступает в противоречие с Православием.

Точка зрения генерала неприемлема в части богословского понимания второго пришествия Иисуса Христа, подчеркнул священник.

При этом представитель РПЦ отметил, что «никто не имеет и не может иметь» претензий к тому, что Алаудинов утверждает подобное как мусульманин.

«Надо объединяться и на поле брани, и в совместных трудах. Но это не означает, что такого рода солидарность должна влиять на то, во что мы верим и как мы проповедуем свою веру», — подчеркнул глава СМО.

До этого заместитель председателя СМО по апологетической миссии Русской православной церкви (РПЦ), священник Сергий Фуфаев назвал мысли Алаудинова еретическими.

Священнослужитель подчеркнул, что к основным признакам ереси относятся утверждения военного о том, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога и одного и того же Иисуса Христа, а также верят в то, что Иисус якобы поведет войска против антихриста.

Ранее патриарх Кирилл призвал гнать прочь людей, настраивающих против мусульман.