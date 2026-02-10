Размер шрифта
Попугай помог полиции в раскрытии тяжкого преступления

В США попугай выдал полиции хозяйку, которая расправилась с мужем
Pixabay

В США домашний попугай выдал полиции хозяйку, которая расправилась с мужем. Об этом пишет Mirror.

Преступление, над которым полиция долго ломала голову, произошло в доме супругов Мартина и Гленны Дюрам в штате Мичиган в 2015 году. Тогда следователи нашли тело Мартина с пятью огнестрельными ранениями, лежащим рядом с Гленной, которая была ранена в голову из того же оружия и еще дышала. Гленна уверяла, что ничего не помнит и не видела стрелявшего.

Пока шел осмотр места происшествия, африканский серый попугай по кличке Бад начал повторять одну и ту же фразу сердитым голосом, похожим на голос Мартина: «Не стреляй… не стреляй!». Родители Мартина были обеспокоены словами птицы. Они подозревали, что Бад мог подслушать ссору супругов и запомнить последние слова их сына.

Оказалось, что птица мастерски запоминает и воспроизводит услышанное, поэтому прокуроры даже подумывали использовать слова Бада в суде, но в итоге отказались, посчитав попугая ненадежным свидетелем. Тем не менее на Гленну указывали и другие улики. Было установлено, что супруги столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, в основном связанными с азартными играми.

На суде Гленна, выжившая после ранения в голову, вела себя «бесстрастно», однако присяжные единогласно признали ее виновной в расправе над мужем. Суд приговорил женщину к пожизненному заключению. Попугая позже забрала к себе бывшая жена Мартина.

Ранее мужчина вдохновился известным криминальным шоу и сжег бабушку.
 
