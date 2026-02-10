Размер шрифта
СМИ узнали, что Цукерберг планирует поселиться в «бункере миллиардеров»

WSJ: Цукерберг намерен поселиться в «бункере миллиардеров»
Dwarkesh Patel/YouTube

Американский миллиардер Марк Цукерберг планирует приобрести недвижимость в престижном районе Майами, известном как «бункер миллиардеров». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Цукерберг пополнит ряды «сверхбогатых» граждан, переехавших во Флориду, где подоходный налог равен нулю.

Бизнесмен приобрел недвижимость на искусственном острое Индиан-Крик в заливе Бискейн, известном как «бункер миллиардеров», у основателя американской сети быстрого питания «Jersey Mike's» Питера Канкро.

Площадь особняка, предположительно, составляет около 8000 кв. м, стоимость сделки оценивается в сумму от $150 млн до $200 млн.

В декабре 2025 года американский журнал Forbes представил рейтинг молодых миллиардеров и предпринимателей мира в возрасте до 40 лет, которые сами заработали свое состояние.

В 2008 году самым молодым миллиардером по версии Forbes стал Марк Цукерберг, которому на тот момент было 23 года.

Ранее был назван самый богатый город на Земле в 2025 году.
 
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
