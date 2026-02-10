Размер шрифта
«Большое разочарование»: в Норвегии недовольны выступлением Коростелева и Непряевой на ОИ

Журналист Сальтведт назвал разочарованием выступление Коростелева в спринте ОИ
РИА Новости

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт назвал неожиданным результатом неудачи российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит Sport24.

«Сегодня все выглядело так, будто у него вообще не было какого-либо запаса сил. Он был в одной секунде от прохода, но ему вообще не следовало находиться в этой зоне. Поэтому это стало большим разочарованием. С Непряевой — в какой-то степени то же самое, однако ее потенциал пока не находится на уровне Коростелева», — заявил он.

10 февраля Непряева и Коростелев не сумели квалифицироваться в гонке классического спринта. Она преодолела дистанцию за 3.51,6, заняла итоговое 36-е место и проиграла 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации. Он преодолел дистанцию за 3.19,8 и проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в спринте.

Первым стартом для Непряевой на Олимпиаде стал скиатлон, где она заняла 17-ю позицию. Коростелев в этой же дисциплине стал четвертым.

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Коростелев заявил, что не жалеет об участии в спринте.
 
