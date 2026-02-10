Размер шрифта
Слуцкий рассказал о последнем разговоре с Жириновским

Глава ЛДПР Слуцкий поделился деталями последнего разговора с Жириновским
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в последний раз он разговаривал с основателем партии Владимиром Жириновским по телефону, когда политик находился в больнице. Его слова приводит РИА Новости.

«Последний разговор [проходил] по телефону, когда он уже был в больнице», — сказал Слуцкий, подчеркивая, что ему тяжело вспоминать об этом.

По словам парламентария, Жириновский «держал удар» и до последнего рассчитывал перебороть болезнь.

Политика не стало 6 апреля 2022 года в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Основателю и лидеру ЛДПР было 75 лет. Депутат возглавил ЛДПР 31 марта 1990 года и руководил партией на протяжении более 30 лет.

Жириновский был известен своими точными политическими прогнозами. Из-за сбывающихся предсказаний россияне даже прозвали политика Вовангой. Также его воспринимают как главного «пророка политического Олимпа». В частности, в 2004 году он предсказал появление в США темнокожего президента. В 2009-м этот пост занял Барак Обама. Кроме того, политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО на Украине, предсказал воссоединение Крыма с Россией и объявление в стране частичной мобилизации.

Ранее в сети вспомнили пророчество Жириновского про Трампа, Венесуэлу и Украину.
 
