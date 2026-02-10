Размер шрифта
Лавров заявил, что Зеленский пытается «сбить с панталыку» переговорщиков США

Лавров обвинил Европу и Зеленского в попытках сбить с толку переговорщиков США
Reuters/РИА Новости

Власти стран Европы и украинский лидер Владимир Зеленский пытаются сбить с толку американских переговорщиков, используя для этого оппозицию внутри Соединенных Штатов. Об этом в ходе интервью для телеканала НТВ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что время продолжает идти.

«За это время Европа, <...> Зеленский пытаются «сбить с панталыку», если сказать по-русски, переговорщиков Соединенных Штатов, используют и оппозицию внутри самих США», — сказал дипломат.

По его словам, американская оппозиция включает в себя большое количество русофобов. Эти люди считают недопустимым отказ от поддержки Киева и выступают за «всяческое науськивание» украинского руководства против Москвы.

Также министр высказался о продвигаемой Европой идее немедленного прекращения огня на Украине. Как он отметил, следование этой «лукавой линии» не позволит устранить первопричины конфликта и окончательно его урегулировать.

В случае реализации данной инициативы конфликт будет заморожен на текущей линии соприкосновения, при этом Зеленский публично отказался идти на какие-либо юридические уступки и признавать новые российские регионы. Лавров выразил уверенность, что союзники Киева при объявлении перемирия начнут снабжать его резко увеличенной военной помощью.

Ранее Лавров прокомментировал ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.
 
