Кенгуру в Австралии избил пенсионера, защищавшего свою собаку

Daily Mail: австралиец попал в больницу после нападения кенгуру
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пенсионер из австралийского штата Виктория получил тяжелые травмы после нападения кенгуру, когда попытался спасти свою собаку, пишет Daily Mail.

По словам пострадавшего по имени Кол, он вместе с приятелем находился в сарае, когда услышал шум. Как выяснилось, кенгуру пытался утопить его семилетнюю собаку.

Когда мужчина вмешался и ударил животное палкой, кенгуру напал на него. Мужчина рассказал, что был сбит с ног, прижат к земле и подвергся серии ударов лапами. В результате нападения он получил глубокие ранения живота и спины, а также серьезную травму лица.

По словам австралийца, избиение длилось около 25 секунд. Нападение прекратилось лишь после того, как его знакомый ударил кенгуру лопатой по голове.

Пострадавший был доставлен в больницу, где провел около шести часов. Врачи зафиксировали проникающие ранения брюшной полости и множественные ушибы. Кенгуру после происшествия скрылся и, по имеющимся данным, остается на свободе.

Ранее кенгуру спровоцировали аварию на велогонке в Австралии.
 
