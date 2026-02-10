Кенгуру в Австралии избил пенсионера, защищавшего свою собаку

Пенсионер из австралийского штата Виктория получил тяжелые травмы после нападения кенгуру, когда попытался спасти свою собаку, пишет Daily Mail.

По словам пострадавшего по имени Кол, он вместе с приятелем находился в сарае, когда услышал шум. Как выяснилось, кенгуру пытался утопить его семилетнюю собаку.

Когда мужчина вмешался и ударил животное палкой, кенгуру напал на него. Мужчина рассказал, что был сбит с ног, прижат к земле и подвергся серии ударов лапами. В результате нападения он получил глубокие ранения живота и спины, а также серьезную травму лица.

По словам австралийца, избиение длилось около 25 секунд. Нападение прекратилось лишь после того, как его знакомый ударил кенгуру лопатой по голове.

Пострадавший был доставлен в больницу, где провел около шести часов. Врачи зафиксировали проникающие ранения брюшной полости и множественные ушибы. Кенгуру после происшествия скрылся и, по имеющимся данным, остается на свободе.

Ранее кенгуру спровоцировали аварию на велогонке в Австралии.