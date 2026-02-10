Размер шрифта
В сети появилось редкое фото «самолета Судного дня»

Fighterbomber: на фото сняли «самолет Судного дня» во время дозаправки в воздухе
Павел Бедняков/РИА Новости

Редкое фото российского Ил-86, известного также под названием «самолетом Судного дня», опубликовал канал Fighterbomber в Telegram-канале.

На снимке можно увидеть момент дозаправки самолета в воздухе, как к Ил-86 протянут шланг-заправщик, через который он получает топливо.

«Не просто редкая, а очень редкая, фотография дозаправки Ил-86, самолета «Судного дня»», — отмечается в сообщении.

Ил-86 или «самолет Судного дня» представляет собой специальный воздушный командный пункт, предназначенный для эвакуации высшего военного руководства. С борта самолета можно управлять войсками на случай крупного конфликта или ядерной войны. На борту есть все необходимое радиоэлектронное оборудование для управления всеми видами войск.

До этого заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский и заслуженный пилот РФ, командир воздушного судна Сергей Кругликов назвали Ил-86 и сделанный на его базе Ил-96 самыми надежными пассажирскими самолетами.

Ранее канал Fighterbomber публиковал уникальные снимки военной авиации.
 
