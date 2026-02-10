Размер шрифта
«Потенциальные сидельцы»: ЧОПы стали отказываться от работы в школах

Специалист Силивончик: охранные компании отказываются работать в школах
Александр Кряжев/РИА Новости

Охранные предприятия несут полную ответственность при ЧП в школах, а их сотрудники, находящиеся непосредственно в учреждениях, в этом случае являются «потенциальными сидельцами». С учетом последних событий риски перевешивают прибыль, на фоне чего организации начали отказываться от работы в школах, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

Основной проблемой нападений на школы эксперт назвал тот факт, что речь чаще идет о внутренней угрозе, исходящей от самих учащихся. Охранники не могут знать, когда школьнику придет в голову совершить преступление, поэтому те, кто должен обеспечивать безопасность таких объектов, сильно рискуют, пояснил он.

«Человек, который подписал контракт на охрану, это потенциально «сиделец», как и охранник на посту. Потому что в этой проблеме столько темных пятен, что гораздо проще осудить охранника и руководителя образовательной организации», — пояснил Силивончик.

Он подчеркнул, что охранники физически не имеют возможности осмотреть каждого ученика, чтобы вовремя заметить у кого-то из них нож. На этом фоне охранные предприятия начали отказываться от работы в соцобъектах, заявил эксперт.

«Потому что это риск, несопоставимый с той прибылью, которую они потенциально могут получить», — заключил он.

До этого Силивончик заявил, что ответственность за опасные инциденты в учебных заведениях лежит в первую очередь на заказчике услуг, а не на школьной охране. По его мнению, часто школы в поиске самых дешевых вариантов нанимают самые безответственные ЧОПы, в результате чего в учебные заведения попадают охранники, которые не проходили никакого дополнительного обучения.

Ранее в Госдуме нашли причину нападений подростков на школы.
 
