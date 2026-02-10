Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В центре Екатеринбурга «накрыли» порностудию

В Екатеринбурге пресекли работу порностудии с 20 моделями
Telegram-канал ЧУКРЕЕВ

В Екатеринбурге правоохранители «накрыли» порностудию, где работали десятки моделей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале местный общественник Дмитрий Чукреев.

«Студия приносила доход ее владельцам порядка 7-8 млн рублей ежемесячно. Часть налички – почти 600 тысяч рублей было изъято в ходе проверки. Также было изъято компьютерное оборудование и черновые записи», — написал он.

По данным местного портала Е1, в студии работали около 20 моделей. В помещении было пять комнат, каждая оборудована кроватью, камерой, подсветкой и компьютером c выходом в интернет. Как выяснили журналисты, в случае облавы сотрудники должны были выйти через эвакуационную дверь, которая ведет в подъезд жилого дома. Но модели не успели уйти до прихода силовиков.

Теперь моделям грозит срок до пяти лет по статье УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет».

Официальной информации по данному инциденту на момент публикации нет.

Ранее московский таксист прислал порно сотруднику ГАИ после ДТП.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!