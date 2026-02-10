В центре Екатеринбурга «накрыли» порностудию

В Екатеринбурге правоохранители «накрыли» порностудию, где работали десятки моделей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале местный общественник Дмитрий Чукреев.

«Студия приносила доход ее владельцам порядка 7-8 млн рублей ежемесячно. Часть налички – почти 600 тысяч рублей было изъято в ходе проверки. Также было изъято компьютерное оборудование и черновые записи», — написал он.

По данным местного портала Е1, в студии работали около 20 моделей. В помещении было пять комнат, каждая оборудована кроватью, камерой, подсветкой и компьютером c выходом в интернет. Как выяснили журналисты, в случае облавы сотрудники должны были выйти через эвакуационную дверь, которая ведет в подъезд жилого дома. Но модели не успели уйти до прихода силовиков.

Теперь моделям грозит срок до пяти лет по статье УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет».

Официальной информации по данному инциденту на момент публикации нет.

