В Госдуме объяснили желание Макрона разговаривать с Путиным

Слуцкий: Макрон и другие европейцы боятся потерять остатки суверенитета
Павел Бедняков/РИА Новости

Желание президента Франции Эммануэля Макрона и других европейцев разговаривать с президентом России Владимиром Путины появилось на фоне «страхов потерять остатки суверенитета». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«В заявлении Макрона очевидно звучит паника от усиливающейся зависимости от США – и в энергосекторе, и в вопросах безопасности. И именно это побудило французскую сторону перезапустить контакты – пока на уровне советников – и призвать к этому остальные европейские страны», – подчеркнул Слуцкий.

Депутат отметил, что Россия всегда выступала за «равноправный диалог», говорила об «экономическом сотрудничестве, равной и неделимой безопасности» и даже напоминала о концепции «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока. Однако все эти слова «встречались с антироссийской истерией», написал депутат.

Слуцкий напомнил о том, что президент России Владимир Путин в 2024 году говорил о формировании новой архитектуры евразийской безопасности. Депутат посоветовал Макрону и другим европейским лидерам «крайне внимательно отнестись к этому предложению».

«Но готовы ли к этому европейские лидеры? Хватит ли мужества признать ошибочность политики русофобии, ответственность за украинский кризис и необходимость начать реальную работу по обеспечению единой и неделимой безопасности в Европе? Пока вопрос», – написал Слуцкий.

В феврале Макрон заявил, что каналы связи с Россией восстановлены на техническом уровне, а также предложил лидерам ЕС возобновить диалог с Россией. Он отметил, что географическое положение европейских стран не изменится и РФ останется у их границ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова Макрона и отметил, что имеющееся взаимодействие может помочь наладить диалог на высшем уровне. Также глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа по разным каналам пытается установить контакты с Россией, но ничего нового от них не поступало.

Ранее политолог оценил слова Макрона о диалоге с Россией.
 
