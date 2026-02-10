В Госдуме заявили, что Россия может предложить Европе «Мир» взамен Visa и Mastercard

Россия могла бы предложить странам ЕС платежную систему «Мир» в качестве альтернативы американским Visa и Mastercard, но при условии снятия санкций с российских банков и национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В некоторых европейских странах, например во Франции и Германии, есть собственные национальные платежные системы. Однако большинство финансовых трансакций в еврозоне проходит через международные платежные системы Visa и Mastercard. Это создает риски для финансового суверенитета ЕС в условиях геополитической нестабильности. Десять лет назад перед Россией встал этот же вопрос, в связи с чем была создана национальная платежная система «Мир». Сегодня она успешно обслуживает не только карты россиян внутри страны, но также интегрирована с банками СНГ и даже расширяется на Ближний Восток и Азию. Россия могла бы предложить Европе интегрировать систему «Мир» для взаимовыгодного сотрудничества при условии снятия санкций с российских банков и НСПК. «Мир» представляет собой целую экосистему, включающую бесконтактные платежи, возможность оплаты по QR-коду и кросс-платформенные решения. Она способна снизить трансакционные издержки по сравнению с Visa и Mastercard. Система доказала устойчивость к геополитическим рискам и может помочь дедолларизации ЕС. Если Европа серьезно настроена на финансовый суверенитет, мы открыты к диалогу — это выгодно всем сторонам», — сказал Аксаков.

До этого директор консорциума European Payments Initiative Мартина Ваймерт заявила, что ЕС следует «срочно сократить» зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard. По ее словам, речь идет о создании трансграничных альтернатив в экстренном порядке.

По данным Европейского центрального банка, в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне. При этом в 13 странах-участницах нет национальной альтернативы американским платежным системам.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг в сентябре получит доступ к данным системы «Мир» и СБП.