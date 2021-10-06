В Совфеде отреагировали на предложение сенатора США выслать 300 российских дипломатов

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал предложение сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов, назвав эти предложения попыткой манипуляции, сообщает «Интерфакс».

«Статистику уже неоднократно приводил МИД России, она прозрачна и не вызывает у меня сомнений: пропорция на двустороннем уровне соблюдается скрупулезно и на принципах взаимности, при том что «верхнюю планку», явно и искусственно заниженную, произвольно устанавливает американская сторона», — считает Косачев.

Он также указал на «безграмотность» американских сенаторов, которые включили в этот список 300 российских дипломатов сотрудников российского представительства при ООН.

«И если американским конгрессменам эта ситуация не нравится, им в пределах своей внешнеполитической дремучести осталось только взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США», — считает Косачев.

Ранее МИД отреагировал на предложение сенаторов США выслать 300 российских дипломатов.