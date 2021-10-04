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Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в конституцию

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Global Look Press

Белорусские депутаты на заседании шестой сессии палаты представителей национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект об изменении конституции Белоруссии. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что законопроект был внесен президентом республики Александром Лукашенко, принят палатой представителей в первом чтении 25 июня 2021 года.

По данным агентства, соответствующим документом вносятся изменения в конституцию 1994 года, «предусматривающие проведение выборов депутатов в единый день голосования».

28 сентября, как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания конституционной комиссии предложил в новой конституции наделить Всебелорусское собрание правом на внесение изменений в основной закон страны.

До этого стало известно, что в Минске подготовили проект новой конституции. Тогда белорусский президент заявил, что референдум по новой редакции Основного закона страны пройдет не позднее февраля 2022 года. По словам Лукашенко, вся проводимая работа по конституционному строительству должна стать основой для консолидации белорусского общества.

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