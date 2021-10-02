Алиев заявил о готовности встретиться с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда тот будет готов к этому. Об этом азербайджанский лидер рассказал в интервью испанскому агентству EFE, его слова приводит ТАСС.

Алиев напомнил, что уже встречался с Пашиняном в начале 2021 года. Встреча прошла в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина.

«Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда будет готов он. Таким образом, я открыт к обсуждениям и считаю, что это может стать хорошим показателем того, что война окончена и данная страница перевернута», — подчеркнул лидер Азербайджана.

По словам Алиева, Азербайджан хочет наладить с Арменией нормальные отношения «на основе взаимного признания территориальной целостности обеих стран».

«Мы готовы незамедлительно приступить к делимитации наших границ, а по завершении данного процесса, конечно, — к их демаркации. Мы также заявили о готовности приступить к работе с Арменией над будущим [мирным] соглашением», — сказал он.

При этом Алиев отметил, что подобная инициатива важна, а правительство Армении должно проявить твердую волю, чтобы началось «продвижение к мирному периоду.

«Потому что мы все еще видим и слышим заявления, свидетельствующие о попытках реваншизма в политическом истеблишменте Армении, о попытках построения дальнейших планов по повторному захвату территорий, которые принадлежат нам исторически и на основе международного права», — подчеркнул президент Азербайджана.

Вооруженный конфликт Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном, также известный как вторая карабахская война, вспыхнул 27 сентября 2020 года. Боевые действия продолжались шесть недель — 44 дня, — по официальным данным, стороны потеряли более 3 тыс. солдат, а жертвы среди мирных жителей исчисляются сотнями человек.

Конфликт был остановлен 9 ноября трехсторонним соглашением о прекращении огня между Ереваном, Баку и Москвой. В соответствии с договором, Нагорно-Карабахская республика сохранила лишь треть своей довоенной территории. Более того, по этому документу непризнанная республика не только утратила территории, взятые Баку в рамках шестинедельной войны, но и потеряла два района на севере, куда азербайджанская армия не успела дойти во время конфликта.

Для стабилизации ситуации вдоль линии соприкосновения сторон была размещена миротворческая миссия России. На территории Азербайджана также появился российско-турецкий наблюдательный центр, фиксирующий любые попытки нарушения режима прекращения огня.