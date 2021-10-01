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Премьер Венгрии рассказал о важности контракта с Россией по газу

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Yves Herman/Pool/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране было важно заключить соглашение с Россией по поставке газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Орбана, цены на природный газ и электроэнергию в Венгрии одни из самых низких в ЕС. Он подчеркнул, что «политическую критику не нужно связывать с поставками энергоресурсов».

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы, тем самым обходя территорию Украины.

Известно, что стороны подписали два соглашения, суммарный объем по ним — до 4,5 млрд куб. м в год, каждый из контрактов действует 15 лет.

27 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали новый контракт на поставку газа – сроком действия до конца 2036 года. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Ранее Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

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