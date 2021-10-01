В МВД заявили, что Саакашвили не пересек государственную границу Грузии

Бывший президент Грузии, действующий глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, утверждающий, что прибыл на родину, не пересекал госграницу. Об этом ТАСС заявили представители МВД.

«Он не пересекал государственную границу Грузии», — уточнила представительница Министерства внутренних дел страны.

В Грузии Саакашвили фигурант нескольких уголовных дел, его также уже заочно осудили на тюремные сроки.

Сам Саакашвили на странице в Facebook писал, что вернулся домой спустя восемь лет. Предполагалось, что политик вместе с матерью отправится в Грузию из киевского Борисполя.

28 сентября Саакашвили заявил о том, что купил билет на рейс до Тбилиси на 2 октября. Именно в этот день в Грузии должны состояться выборы в местные органы власти.

Грузинские власти пригрозили Саакашвили арестом при пересечении границы. Сам экс- президент Грузии считает Украину «проходным двором» для преступников.