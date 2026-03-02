Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин скинул новому избраннику экс-возлюбленной ее непристойное видео и получил срок

Mash: в Башкирии мужчина получил срок за непристойное видео с экс-возлюбленной
Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии осудили мужчину, который скинул новому избраннику экс-возлюбленной непристойное видео с ней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел после того, как женщина из города Октябрьского отказалась пойти на свидание со своим бывшим избранником. В отместку отверженный мужчина отправил ее новому возлюбленному два файла с непристойными видео, где присутствовала его экс-пассия.

Получив эти материалы, новый избранник женщины сразу рассказал ей обо всем. После этого она позвонила бывшему, и тот не стал отрицать, что сделал это из-за ее отказа.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условно.

Ранее молодой сибиряк попал под статью за «слив» непристойных видео девушки.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!