Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Волгограде врач не осмотрел мужчину без ноги и сказал прийти в понедельник

V1.ru: в Волгограде врач отказался помогать мужчине с ампутированной ногой
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Волгограда пожаловалась на медиков, которые не оказали помощь ее сыну должным образом. Об этом сообщает V1.

По ее словам, 33-летний сын летом прошлого года попал под поезд и лишился ноги, после чего перенес несколько операций в больнице. В учреждении мужчина находился до октября, каких-либо нареканий у семьи на работу медиков не было.

Специалисты посоветовали пациенту лечиться по месту жительства, поэтому он «записался» в местную поликлинику.

С нового года семье, по словам женщины, обещали реабилитацию, но до сих пор врачи якобы ничего не сделали.

При этом недавно на оставшейся части ноги у мужчины появилась шишка. Медик, к которому они пришли в пятницу, якобы не сделал снимок и предложил записаться на понедельник и выразил надежду, что к тому моменту шишка рассосется сама.

Ситуацию взяли на контроль в региональном комздраве. Специалисты ведомства проверят факты, которые сообщила женщина.

Ранее российские врачи признались в приписках не оказанных пациентам услуг.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!