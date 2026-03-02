В Волгограде врач не осмотрел мужчину без ноги и сказал прийти в понедельник

Жительница Волгограда пожаловалась на медиков, которые не оказали помощь ее сыну должным образом. Об этом сообщает V1.

По ее словам, 33-летний сын летом прошлого года попал под поезд и лишился ноги, после чего перенес несколько операций в больнице. В учреждении мужчина находился до октября, каких-либо нареканий у семьи на работу медиков не было.

Специалисты посоветовали пациенту лечиться по месту жительства, поэтому он «записался» в местную поликлинику.

С нового года семье, по словам женщины, обещали реабилитацию, но до сих пор врачи якобы ничего не сделали.

При этом недавно на оставшейся части ноги у мужчины появилась шишка. Медик, к которому они пришли в пятницу, якобы не сделал снимок и предложил записаться на понедельник и выразил надежду, что к тому моменту шишка рассосется сама.

Ситуацию взяли на контроль в региональном комздраве. Специалисты ведомства проверят факты, которые сообщила женщина.

Ранее российские врачи признались в приписках не оказанных пациентам услуг.