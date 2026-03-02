В Иране заявили, что сбили американский истребитель F-15

Tasnim: силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15, он упал в Кувейте

Средства ПВО Ирана сбили истребитель F-15 армии США в Кувейте. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«Истребитель F-15 армии США, намеревавшийся вторгнуться в страну, был сбит противовоздушной обороной исламской республики Иран», — говорится в сообщении.

Обломки истребителя упали в Кувейте из-за его близости к республике, добавили в Tasnim.

До этого иранский телеканал SNN сообщил, что силы безопасности Кувейта задержали пилота американского истребителя, сбитого в небе над страной.

По его информации, пилот успел катапультироваться. Он приземлился на территории Кувейта и был сразу задержан.

США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график, заявил американский президент Дональд Трамп. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров.

Ранее Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке.