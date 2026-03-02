Кондратьев рассказал об ущербе в результате атаки дронов ВСУ по Новороссийску

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в своем Telegram-канале об ущербе в результате атаки украинских дронов по Новороссийску.

«Повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад», — поделился глава региона.

Он уточнил, что данные являются предварительными.

До этого Кондратьев сообщал, что в Новороссийске ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников.

Глава региона добавил, что в результате атаки на город пострадали пять человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ночью 2 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 172 украинских беспилотника. Больше всего беспилотных летательных аппаратов сбили над Черным морем и Краснодарским краем — по 67 и 66 соответственно.

Ранее в акватории Черного моря ликвидировали украинские безэкипажные катера.