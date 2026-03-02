Отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов

Власти эмирата Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов на фоне конфликта Ирана, Израиля и США. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Соответствующее постановление поступило от местного Департамента экономики и туризма.

Помимо прочего, отелям рекомендовано сохранить для туристов те же условия, что и в первоначальном бронировании, и не выселять их.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что россиян начали выселять из отелей Дубая.