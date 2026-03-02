Иран ударил по одному из крупнейших НПЗ в мире

Беспилотник Ирана атаковал нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Саудовской Аравии. В целях безопасности его работу временно приостановили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Удар беспилотником нанесен по НПЗ ARAMCO в Рас-Таннуре, работа приостановлена в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.

Накануне под удар иранских беспилотников попала платформа по добыче нефти ОАЭ в Персидском заливе. На фото с места событий был виден черный дым, идущий от платформы.

До этого Reuters сообщало, что Иран атаковал два танкера в Ормузском проливе: одно из шло под флагом Палау, другое — Маршалловых островов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее аналитики на фоне конфликта на Ближнем Востоке спрогнозировали рост цен на нефть.