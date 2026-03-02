Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения

Российского гроссмейстера Сергея Карякина исключили из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) спустя два дня после возвращения в него.

28 февраля Карякин поднялся на десятую позицию, набрав 2750 очков и сместил действующего чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу на 11-ю строчку. До этого момента россиянин отсутствовал в списке с июня 2024 года.

Повторное исключение связано с правилами FIDE: шахматист автоматически выбывает из рейтинга, если на протяжении года не проводит партии с классическим контролем времени в официальных турнирах. В феврале 2026 года Карякин участвовал в выставочном матче с Михаилом Марковым в рамках фестиваля «Российская шахматная корона», а также выступал на Спартакиаде среди федеральных органов власти.

В активе гроссмейстера — победа на Кубке мира 2015 года, золото чемпионата мира по рапиду 2012 года и титул чемпиона мира по блицу 2016 года.

Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен. Вторую строчку занимает американец Хикару Накамура, третью — его соотечественник Фабиано Каруана.

Ранее Карякин заявил, что норвежец Магнус Карлсен не умеет проигрывать.