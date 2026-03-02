Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения

Гроссмейстер Карякин исключен из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения
Павел Лисицын/РИА Новости

Российского гроссмейстера Сергея Карякина исключили из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) спустя два дня после возвращения в него.

28 февраля Карякин поднялся на десятую позицию, набрав 2750 очков и сместил действующего чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу на 11-ю строчку. До этого момента россиянин отсутствовал в списке с июня 2024 года.

Повторное исключение связано с правилами FIDE: шахматист автоматически выбывает из рейтинга, если на протяжении года не проводит партии с классическим контролем времени в официальных турнирах. В феврале 2026 года Карякин участвовал в выставочном матче с Михаилом Марковым в рамках фестиваля «Российская шахматная корона», а также выступал на Спартакиаде среди федеральных органов власти.

В активе гроссмейстера — победа на Кубке мира 2015 года, золото чемпионата мира по рапиду 2012 года и титул чемпиона мира по блицу 2016 года.

Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен. Вторую строчку занимает американец Хикару Накамура, третью — его соотечественник Фабиано Каруана.

Ранее Карякин заявил, что норвежец Магнус Карлсен не умеет проигрывать.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!