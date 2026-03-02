Кипр сообщил, что следит за ситуацией с атакой БПЛА на британскую военную базу

На Кипре заявили, что следят за ситуацией с ударом БПЛА по базе ВВС Британии

Кипр мониторит ситуацию с атакой беспилотника на базу ВВС Британии Акротири. Об этом сообщил пресс-секретарь кипрского правительства Константинос Летимбиотис на своей странице в соцсети Х.

«Компетентные органы незамедлительно активировали предписанные протоколы безопасности и внимательно следят за ситуацией в постоянной координации как с правительством Соединенного Королевства, так и с администрацией британских баз», — написал он.

В ночь на 2 марта кипрская газета Cyprus Mail, ссылаясь на источники, сообщила, что на военных авиабазах Великобритании, которые находятся на ее заморской территории Акротири и Декелия (две британские военные базы на острове Кипр), была объявлена угроза безопасности.

До этого глава британского Минобороны Джон Хили сообщил, что Иран направил две ракеты в сторону Кипра, где дислоцируются тысячи британских военнослужащих.

Ранее Британия подняла самолеты в небо на Ближнем Востоке.