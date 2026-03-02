Умер отец телеведущего Александра Гордона

В возрасте 84 лет умер поэт и прозаик, художник и сценарист Гарри Гордон. Об этом сообщила его внучка Тася Тихонова в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», — написала она.

По словам внучки, Гарри Гордон был удивительно остроумным, чутким, очень щедрым и талантливым человеком. Тихонова заявила, что для нее образы дедушки навсегда будут связаны с детством.

Гарри Гордон ушел из жизни 1 марта. По словам его друга, киноведа и критика Евгения Марголита, поэт тяжело болел. Информации о дате и месте похорон пока нет.

Гарри Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе в семье юриста Бориса Гордона и учителя Ольги Червиной. Учился живописи в Одесском художественном училище, а затем окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Гордон является автором нескольких книг. Среди основных его сочинений — роман «Поздно. Темно. Далеко». Это лирическое повествование о ценности и неповторимости отдельной человеческой судьбы в судьбе целого поколения. По двум повестям Гордона — «Пастух своих коров» и «Огни притона» — были сняты фильмы.

В 2012 году Гарри Гордон стал лауреатом Горьковской премии, был членом Союза писателей Москвы. У поэта и прозаика остался сын, журналист и телеведущий Александр Гордон, и несколько внуков.

Ранее умер драматург Николай Коляда.