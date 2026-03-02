Размер шрифта
Армия

Израиль начал наступательную операцию в Ливане

В ЦАХАЛ заявили о начале наступательной операции Израиля в Ливане
Israel Defense Forces via AP

Израиль начал наступательную операцию в Ливане после атак со стороны группировки «Хезболла», которая контролирует большую часть шиитских территорий страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Авихай Адраи в Telegram-канале.

«Вскоре после того, как «Хезболла» применила ракеты, в соответствии с планом, мы начали первую и крупномасштабную волну рейдов в Бейруте, а также на юге Ливана, где мы нанесли удары по руководству организации, штаб-квартире и террористической инфраструктуре. Мы также работаем над эвакуацией жителей южного Ливана, чтобы обеспечить их защиту в рамках подготовки к дополнительным рейдам», — написал он.

По словам Адраи, рейды продолжатся и силы будут наращиваться.

Он добавил, что жителей северного Израиля не планируют эвакуировать.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Иран пообещал США и Израилю «удар такой силы, с какой они не сталкивались».

 
