В сети появилось видео атаки ВСУ по Новороссийску

Жители Новороссийска сняли на видео пролет украинского дрона между жилыми домами. Запись опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
На видеозаписи беспилотник с громким звуком проносится между строениями. Жители города, снявшие эпизод на видео, испугались.
«Многоэтажка в Новороссийске попала под обломки беспилотников. В доме повреждена крыша», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.
2 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников.
Глава региона добавил, что в результате атаки на Новороссийск пострадали пять человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в городе повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, также пострадало здание детского сада.
В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 172 украинских беспилотника. Больше всего беспилотных летательных аппаратов сбили над Черным морем и Краснодарским краем — по 67 и 66 соответственно.
Ранее украинские дроны атаковали гражданские объекты в Брянской области.