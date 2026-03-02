Размер шрифта
В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников

Кондратьев: режим ЧС введен в Новороссийске из-за атаки ВСУ
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В Новороссийске введен режим ЧС из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные отражали массированную атаку украинских беспилотников на протяжении ночи.

«Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации», — поделился Кондратьев.

Глава региона добавил, что в результате атаки на Новороссийск пострадали пять человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в городе повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, также пострадало здание детского сада.

Ночью 2 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 172 украинских беспилотника. Больше всего беспилотных летательных аппаратов сбили над Черным морем и Краснодарским краем — по 67 и 66 соответственно.

Ранее в акватории Черного моря ликвидировали украинские безэкипажные катера.

 
