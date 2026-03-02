Размер шрифта
Индийский дипломат уличил Каллас во лжи о гибели Хаменеи

Экс-посол Сибал обвинил Каллас в подмене понятий из-за слов о смерти Хаменеи
Office of the Iranian Supreme/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас подменяет понятия, говоря о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «просто умер». Об этом заявил бывший первый замминистра иностранных дел Индии и экс-посол Нью-Дели в Москве Канвал Сибал в соцсети X.

«Целенаправленное политическое убийство превратилось в «смерть» Хаменеи, как будто он умер естественной смертью», — возмутился индийский дипломат.

По мнению Сибала, это заявление Каллас является «политической уловкой». Он считает, что таким образом глава евродипломатии одобряет убийство Хаменеи, пытаясь переложить ответственность за его гибель на Иран. Дипломат указал, что подобное поведение демонстрирует «политическую недобросовестность» Каллас.

Верховный лидер Ирана был ликвидирован в ночь на 1 марта во время ударов США и Израиля по Исламской Республике. Американский президент Дональд Трамп назвал Хаменеи «одним из самых злых людей в истории». В свою очередь российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи, отметив, что в РФ его будут помнить «как выдающегося государственного деятеля», который внес огромный вклад в развитие отношений между двумя странами.

Ранее власти Украины поглумились над гибелью верховного лидера Ирана.

 
